Efsane, Kaymaklı’ya acımadı: 4-1

K-Pet Süper Lig’de 19.haftanın önemli maçında Lefkoşa derbisi oynandı. Çetinkaya kendi evinde ligde kalma mücadelesi veren ve bu sezon zor günler geçiren Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada Çetinkaya rakibini 4-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Herve Amani, Çağdaş Arslan, Hakan Karacaoğlu ve Ugochukwu Nwochukwu kaydederken, Küçük Kaymaklı’nın tek golü Taner Bingöllü’den geldi. Konuk ekipte ilk devrenin son dakikasında Mehmet Koyuncu kırmızı kart gördü. Çetinkaya aldığı galibiyetle 31 puana yükselerek üst sıralara tırmanırken, Küçük Kaymaklı 13 puanda kalarak korkulu rüya görmeye devam etti.

STAT: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: F.Dayı***, C. Sarı***, B.Mandıralı***

ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz**

Tunç Özgürgün**

(Dk.78 Cemal)

Serkan Önet**

Batuhan Calban**

Çağdaş Arslan***

Burak Emir**

Ömer Gül*

(Dk.60 Samet)*

Behiç Kum**

Hakan Karacaoğlu***

N. Ugochukwu**

(Dk.71 Erhan)

Herve Amani**

TD: Derviş Kolcu

KÜÇÜK KAYMAKLI

Raif D. Pehlivan*

Mehmet Koyuncu*

Berkem Nurdal*

Bahadır Göçben*

Muhammed Nazik**

(Dk.64 M. Göçben)*

Hüseyin Adal*

Tamen Medrano*

Taner Bingöllü*

(Dk.83 Ramadan)

Erdoğan Murat*

(Dk.57 Asare)

Sercan Çoban*

John Evor Bello*

TD: Mehmet Merteroğlu

GOLLER: Dk. 6 Herve Amani, Dk.45 (p) Çağdaş Arslan, Dk.51 Hakan Karacaoğlu, Dk.56 N. Ugochukwu (Çetinkaya) – Dk.27 Taner Bingöllü (Küçük Kaymaklı)

KIRMIZI KART: Dk.44 Mehmet Koyuncu(K.Kaymaklı)