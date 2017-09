EFSANE FIRIN KEBABI ÖZGİTLERT RESTORANTTA

Geçen hafta kızkardeşimin oğlu Nurettin ve Sabiranin Düğünü vardı. Kokteyl türünde. Yer Paradise Park. Gazeteciler Birliği lokalinin yanında. İlk kez gittim. Ana yoldan geçerken çok güzel bir görüntü ile karşı karşıya kalırsınız. Çok güzel bir dekorasyon. Kıbrıs kültürünü yansıtan eski hanaylı bi rev görüntüsü. Tipik Akdeniz karakterini taşıyor. Eski kapı görüntüüs ve maviye boyanmış pencereler. Yanında da ekolojik bir görüntü. Kaya görünümü v eve kayalardan akan sular. Çok hoş ve keyf verici. Düğünde servis edilen ikramlar ise genelde Kıbrıs mutfağı ağırlıklı. Doyurucu ve lezzetli. Bu güzel işletmenin müdürü ve Murat Kerance ve şef Uğur Tezgel’in ekibi bu töreni hakları ile ve başarılı bir biçimde gerçekleştirdiler. Tüm konukların çok memnun olduklarını söyleyebilirim. Başarılı bir organizasyon. Düğün töreninden geç saatte ayrıldıktan sonra Karpaz’a dönerken Trifon köyünde yani Demirhan olarak ismi değişen köyden geçerken Özgitler restorant gözüme takıldı. Çok ama çok uzun yıllar once uğradığım ve bir kez daha uğrayamadığım bu mekanın son durumunu merak ettim. Ve aldığım karar sonrası bir gün Lefkoşa’ya giderken burada durup bir öğle yemeği almayı hedefledim. Ve öyle de yaptım. Eşimle birlikte şehere hastahaneye gittikten sonra dönerken durağımızı burada yaptık.

ÖZGİTLER RESTAURANT

Özgitler Restorant Trifon yani Demirhan’da yol üzerinde. Tabelasını görürsünüz. Ancak Lefkoşa’dan gelirken burada durmanız çok kolay. Çünkü çift şerit. Mağusa istikametinden gelirken de ilerideki round-abouttan yani çemberden geri dönmeniz gerekir. Mekan yenilendi. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm oldukça geniş. Hrhalde büyük yemeklert ve etkinlikler için kullanılıyır.Diğer bölüm ise restorant ve market gibi işletiliyor. Girişteki görüntüçok hoş. Köy ürünleri stantı. Kafesten nohutlu ekmeğe ve çeşitli reçellerte kadar ürünler satışa sunuluyor. Köy ekmeği ve pastelliler de. Köylülerin ürettiği bu güzel Kıbrıs ürünlerinin burada teşhir edilerek satışa sunulması oldulça önemli ve anlamlı. Salonun içerisinde de küçük bir köşede satılan market ürünleri. Salonun geniş kısmında da restorant. Masalar çok sade. Menaj taımı dışında kuver yok. Örtüsüz. Bir durak mekanı olduğu için genelde kısa süreli yemekler alabilirsiniz. Aileniz ile birlikte burada çok güzel akşam yemeği veya öğle yemeği de alabilirsiniz. Mekan hijyenik. Burada mola vererek yemek yiyenleri sık sık görebilirsiniz.

EFSANE FIRIN KEBABI

Mönüsü basit ve özellikli. Spesiyali Fırın Kebabı. Genelde burada fırın kebabı yenir. Kıbrıs kebabı Kıbrıs mutfağının en önemli yemeğidir. Yaygın olarak restorantlarda servis edilir. Mutfağı arka tarafta ve oldukça geniş. İkş bğüyük fırn ve mangal. Personel bayan ve işlerini severek yapıyorlar. Biz siparişimizi efsane fırın kebabı ve eşim de pirzola olarak verdik. Servis süratli yapıldı. Firin kebabı ve yanında fırınlanış badadez. Fırın kebabının vazgeçilmez garniture kuru soğan ve ekşi. Etin üzerine ekşiyiyi iyi,ce sıkacaksınız. Et böyle ekşi suyu ile yıkanacak. Ondan sonra da pironu batırıp eti yemeğe başladığınızda kuru soğan ile devam edecekssiniz. İşte tat budur. Bir de et biraz yağlı oldu mu damak tadına diyecek yok. Tabii arada da ekmeğinizi bu efsane fırın kebabının suyuna batırarak yeyceksiniz. Yanında yoğurt ve humus da garnitğür olarak yenebilir. Salatası da ayrı. Böyle zeytinyağlı bir salata ile. Bu mönü hem lezzetli hemde kısa sürede alabileceğiniz bir Kıbrıs lezzetidir. Özgitler restorant da babadan oğula devam eden bir işletme ve efsaneşleşen fıdın kebabı ile. Şu anda işletmeci Hasan Özgit bey. Bu işletmeyi her türlü olumsuz ülke koşullarına rağmen yürüttüğü için onu da tebrik etmek gerekir. Her ne kadar da çevrede lahmacuncular ve bideciler ile de sarılsa bu tad hiçbirşeye değişmez. Daha çok efsaneleşir. Özgitler restorantta ayrıca kelle, pirohu ve matı yanında ızgara türlerini de tadabilirsiniz. Bulgur köftesive geleneksel bumbar da burada servis edilmektedir. Eşim pirzolayı gerçekten çok beğendi.Izgaralanmasından etin tazeliğine kadar. Fırın kebabı da kıvamında fırınlandı. Et kemikten çoık kolay ayrılıyordu. Biz yemekten sonra da yine geleneksel tatlılarımızdan ekmek gadeyifini de tattık. Yanında da ayrıca mevsim meyvesi. Bu mönüye ödeyeceğiniz ücret ise kişi başına 45.00 TL. Bu mekanda mutlaka bir mola verin. Veya bir akşam olsun ailenizle arkadaş grubunuzla bir yemek yiyiniz. Mönüleri Kıbrıs mutfağı ve lezzetleri ile hizmet eden bu makan oldukça sade ve temiz. Bu mekanı ihmal etmeyin. Efsane fırın kebabını mutlaka tadın.

TEL:0392 23 23 314 – 0533 842 15 85

ADRES: DEMİRHAN –LEFKOŞA