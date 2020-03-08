Edwin Pamuti’nin ölüm sebebi kalp krizi

İskele’de 5 Mart’ta ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Edwin Pamuti’nin (E-65) kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Pamuti’nin ölüm sebebi otopside belirlendi.

MAĞUSA VE BAHÇELİ’DE UYUŞTURUCU

Mağusa’da E.J.O.(E-26), E.C.D.(E-30) ve E.I.U.’nun (E-21) kaldığı dairede Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün 21.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlılar tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konuldu.

Öte yandan, dün 17.30 sıralarında, Bahçeli’de devriye halindeki polis ekibini gören E.E. (E-30), tasarrufunda bulunan sigara paketi içerisindeki yaklaşık 3 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 1 gr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attı.

E.E. tutuklanarak, aracında yapılan aramada ise tütün ile karışık yaklaşık yarım gr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

GİRNE’DE YARALAMA VE ŞİDDET TEHDİDİ

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde L.U. (E-43) iş yerinin önünde, kız arkadaşıyla tartışan Gökhan Güldalı’ya hitaben küfrettikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu satırla sol kaşından yaraladı.

Bugün 01.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası, M.F.U.(E-30) ise Gökhan Güldalı’yı olayı polise bildirmesi halinde kendisine zarar vereceği yönünde tehdit etti.

İki zanlı tutuklandı.

ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



Ercan Hava Limanı’nda U.O.(E-29), tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 17 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyana etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.