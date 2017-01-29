Edremit’te baz istasyonu eylemi

Bölge halkı adına yapılan açıklamaya göre, eyleme, Edremit Muhtarı Hasan Gülbal ve Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku’nun yanı sıra Girne Belediyesi Meclis üyeleri de destek verdi.

Eylem sırasında köy halkı adına açıklama yapan Ayşe Öztabay, cep telefonu şirketlerinin, bölge halkına danışmadan, mahalle içlerine ve evlerinin dibine baz istasyonları dikmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Bölge halkının 7 aydır bu istasyonlarının kaldırılması için mücadele verdiğini kaydeden Öztabay, halkın bu duyarlılığına tepkisiz kalınmasını kınadıklarını belirtti. Öztabay, “Çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede büyüme ve sokağa çıkma hakkını geri istiyoruz” dedi.

Öztabay, Bilgi Teknolojileri ve Habeleşme Kurumu (BTHK) tarafından yapılan “baz istasyonları zararsızdır” açıklamasının düşündürücü olduğunu belirterek, bölge halkının artık resmi ölçümlere güvenmediklerini vurguladı.

Ayşe Öztabay, “Bölge halkı, yaşanılır çevre ve sağlıklı yaşam haklarından güç alarak baz istasyonlar söküleceği güne kadar mücadeleye devam edecek” dedi.

Öztabay’ın okuduğu açıklamada, GSM operatörlerinin faaliyetlerine müdahale etmediği için hükümet yetkilileri de eleştirildi.

Açıklamada, “Bizlerin sağlığıyla oynayan, çocuklarımızın sokağa çıkamadığı, insan sağlığı ve çevrenin tehdit altında kaldığı, sırf maddi kazanç uğruna bölge halkının iradesi dışında yapılan böylesi tecavüzlere kayıtsız kalan tüm yetkililere de cevabımızı günü geldiğinde sandıkta günü geldiğinde başka bir zeminde vereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın” denildi.