Edremit bölgesinde yangın!
Girne’de Edremit bölgesinde az önce başlayan yangının rüzgarın da hızıyla yayıldığı söyleniyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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Girne’de Edremit bölgesinde az önce başlayan yangının rüzgarın da hızıyla yayıldığı söyleniyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yoldan geçen vatandaşların sosyal medya paylaşımlarında yangının rüzgarın etkisiyle kuvvetlendiği, bölgedeki seraların da tutuştuğu ifade ediliyor.
Foto Melek Başaran Yücel
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