Editörün notu

Gaile 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 473. sayısında, on iki yılı tamamlamanın coşkusunu okurlarıyla paylaşmış, on üçüncü yaşına aynı heyecanla ve daha iyiyi yapma gayretiyle gireceği sözünü vermişti. Olmadı. O gün bugündür gündemde olan Covid-19 namlı bir virüs, dünyayı hallaç pamuğu gibi attı. O kadar ki insanlık tarihinin akışı ‘Covid Öncesi’ ve Covid Sonrası’ ayrımına varacak kertede derin bir kırılmaya uğradı. Yaşanan kıyametin sınır ve seviye farkı tanımadan her yere ve her kesime bulaşması ise insanın doğa karşısındaki acziyetini ortaya koyarken, aynı zamanda ona, kendini, hayatını, doğa ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi bakımından ayna oldu.

Ülke-toplum-birey düzleminde hayatın büyük oranda ertelenmesine ve içe kapanmasına neden olan pandemi süreci, alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen, inişli çıkışlı seyrini halen sürdürmeye devam ederken, bu yazının yazıldığı an itibarıyla dünyada Covid-19’dan hayatını kaybeden insan sayısı 1milyon 19 bini buldu. Daha ne zamana ve nereye kadar süreceğinin belli olmaması bir yana, sürecin ekonomik-toplumsal maliyeti giderek daha da ağırlaşıyor. Bütün bu gelişmeler insanlık adına yeni bir sayfanın açılmasını zorunlu kılıyor.

Bu sayfa açılır mı, ‘aşırı bir durum’ olarak tecelli eden ve sınır tanımadan can yakan ‘Corona Kıyameti’ karşısında geniş kesimler tarafından dillendirilen “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” söylemi, peşinden gidilen ve insanlığın esenliği adına uğraşı verilen bir hakikate dönüşür mü, bunu zaman gösterecek. Ancak bir yol ayrımında bulunulduğu da inkâr edilemeyecek bir gerçek olarak ortada duruyor.

Bizim küçük ülkemiz de, belki can kaybı olarak değil ama hayatın zorlaşması ve gelecek endişesi bakımından pandemiden nasibini aldı. İktidarın bu konudaki beceriksizliği ise bu zorluğu ve endişeyi daha da artırdı. Sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik sorunlar günden güne daha da ağırlaşırken, 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması gereken ancak pandemi nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise önümüzdeki hafta (11Ekim 2020) gerçekleşecek.

Gaile zorunlu olarak ara verdiği yayın hayatına, böylesi bir ortamda, üzerinde düşünülmesi, tartışılması, yazılması gereken çok şeyler olduğu inancıyla, dünyanın ve insanlığın göz ardı edilmez gerçeği ‘Covid-19/Pandemi’ problematiğini de gündemine alarak, kaldığı yerden, bu kez elektronik ortamda, e-dergi olarak yeniden başlıyor.

Aynı heyecan ve kararlılıkla…

Gaile Yayın Kurulu