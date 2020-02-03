Editörün notu

Depremler, yangınlar, doğal afetlerle ve ölümlerle geçen bir Ocak ayının ardından Şubat ayında dünyevi sıkıntılardan bir nebze kurtulmak amacıyla yine farklı konularda size bir Gaile hazırladık.

Kuzey Kıbrıs Felsefe Olimpiyatları’de ikinci olan lise öğrencimizin yazısını Ocak Gaile’mizde yayımladıktan sonra bu ayki sayımızda birinci ve üçüncü gelen yazılara yer veriyoruz.

Yayın kurulumuzda yer alan Yılmaz Hoca’mızın geçtiğimiz aylarda çıkan kitabına dair yine yayın kurulu üyemiz Emel Kaya derin bir değerlendirme yaptı. Bir diğer üyemiz Hakan Karahasan ise dildeki çokanlamlılık üzerine akademik bir makale ile sayımıza destek verdi. Hakkı Yücel her zamanki diliyle bu sayıya da edebi bir değer katarken, Nügen Derman Duru günümüzdeki anlam arayışına dikkat çektiği bir yazı yazdı. Bahriye Kemal’ın geçen yıl Routledge Yayınları tarafından İngilizce olarak yayımlanan ve postkolonyal ve bölünme perspektifinden Kıbrıs’ın edebiyatı üzerine ilk araştırma olma özelliği taşıyan kitabın basın bültenini Türkçe’ye Seda A. Refik çevirdi. Yılmaz Akgünlü ve Pervin Yiğit de yine alışkın olduğumuz denemeleriyle sayıya katkıda bulundu. Bu sayıda daha çok yayın kurulu üyelerimizden oluşan yazarları ağırladık. Okurlarımızdan da bizlere katkıda bulunmak isteyenler künyede bulunan mail adresi ya da yayın kurulumuzdaki yazarların adresleri aracılığı ile bizlere ulaşabilir. Gaile’nin Mart sayısı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili özel bir sayı olacak ve konuk editörümüz tarafından hazırlanacak; Mart’ın ilk günü yine dopdolu bir Gaile ile görüşmek dileğiyle, iyi okumalar.

Pervin Yiğit