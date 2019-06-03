Editörün Notu

Demokrasi ve seçimler açısından ilginç bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’de İstanbul seçimlerinin yenilenmesi seçmenin iradesine karşı yapılmış bir haksızlık olarak algılandı, ama aynı zamanda belki de seçimin tekrarlanması seçmenin demokrasiye inancını ve iradesini daha da yoğunlaştıracaktır ve böylece demokrasiyi sahiplenme ve hakkını arama bilinci açısından etkili olacaktır.

Kıbrıs’ta ise değerli akademisyen ve aynı zamanda Gaile dergisi yayın kurulu üyesi olan Niyazi Kızılyürek’in başarısı siyasette yeni açılımları beraberinde getirecektir umudu içindeyiz. Şubat sayımızda, adaylığı ile ilgili samimi bir röportajla başladığımız umut yolculuğumuzu, Haziran sayısında haklı bir kutlamayla taçlandırıyoruz; hocamızla ilgili Tümay Tuğyan ve Okan Dağlı’nın yazıları var. Hocamızın da dediği gibi “Tarihimizde ilk defa Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ortak bir siyasi başarıya imza attılar”; Gaile yayın kurulu olarak hocamızı bu anlamlı başarısından ötürü kutluyoruz.

Bu ayki Gaile’de İstanbul seçimleriyle ilgili sevgili Şevki Kıralp’ın bir yazısını bulacaksınız. Bunun dışında gene farklı konulardan farklı tatlarla dolu bir Gaile sizleri bekliyor. Ben Gaile olarak misyonumuzun söylenmemiş olanın ya da az söylenmiş olanın sesi olmak olduğunu düşünüyorum. Kimsenin gözüne girmeye çalışmadan sadece düşüncelerimizi özgürce dile getirmenin peşindeyiz. Bu nedenle farklı üslup ve konulardaki yazıları keyifle okuyacağız.

Umarım Gaile gibi platformlar gerçeklerin üstünü örten sis perdelerini aralamamızda ve daha insanca yaşamamızda yaptıkları katkıyı yapmaya devam ederler.

Yazılarınızı bekliyoruz. Her alanda biraz düşünen ve yazabilen herkesin bu dünyanın daha iyiye gitmesi için bir şeyler üretmesi lazım. Üretim denince sadece maddi şeylerin akla geldiği çağımızda insani değerlerin unutulmaması ve güçlenerek yaşatılması için herkesin artık elini taşın altına koyması gerek.

Mutlu ve daha özgür bir haziran geçirmemiz dileğiyle.

Yılmaz AKGÜNLÜ