Editörün Notu

Yeni yılın ilk ayı yine bol tartışmalı başladı. Önce vicdani ret tartışmaları, Halil Karapaşaoğlu’nun mahkemesi ve tutuklanması ile hareketlenen gündem, istinaf mahkemesinin Halil’e verilen 20 günlük cezayı 3 güne indirmesiyle, Halil’in özgürlüğü ile beraber bu kez cezaevi ile ilgili tartışmalarla başka bir boyut kazandı. Bu yüzden Gaile bu sayısında Halil’e ve vicdani ret konusuna dair Murat Kanatlı’nın yazısına yer veriyor.

Sonrasında Ocak ayı bu kez çok güzel bir haber getirdi bize ve dergimizin de yıllardır yayın kurulunda olan Prof. Niyazi Kızılyürek, AKEL tarafından Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday gösterildi. Konu hem Kuzey’de hem Güney’de heyecana ve çeşitli tepkilere sebep olurken, Kuzey’de temsiliyet tartışmalarını da başlattı. Bu sayımızda hem Niyazi hocamızla bir röportaj ve ona yöneltilen eleştirlere cevaplarımız var hem de bir diğer değerli yayın kurulu üyemiz Hakkı Yücel’in, Niyazi hocanın adaylığı ile ilgili bir yazısı var.

T.C Dışişleri Bakanı’nın adaya gelişi, burada yaptığı görüşmeler, Afrika gazetesi’ne saldırının birinci yılı olması sebebiyle faşizme karşı yapılan söylemler bu ay gündemi hareketlendiren diğer olaylardı.

Bu sayımızda, Nügen Derman Duru felsefe eğitiminin küçük yaşta çocuklara verilmesi gerekliliği ile ilgili açıklayıcı bir yazı yazdı. Hasan Yıkıcı ve Çağdaş Öğüç ile diğer güzel arkadaşlarımızın beraber başlattıkları Podcast macerasını, Hasan bize sade diliyle anlattı. Seda Argün, Yılmaz Akgünlü, Emel Kaya ve Hakan Karahasan da farklı konularla sayımıza renk kattılar.

Yine üretmenin, çoğalmanın, biz olmanın, tartışırken aydınlanmanın verdiği heyecanla hazırladığım bu sayıda, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum., Kıbrıs’a barış, Niyazi hocamıza başarılar, Halil’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum; Üretmek Güzeldir, herkese iyi okumalar...

Pervin Yiğit