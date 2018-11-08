Editörün Notu

Rene Magritte “Black Magic” adlı eserinde çıplak bir kadın figürünün üst kısmı gökyüzüyle karışmakta ve kadının bir eli bir taşın üstündedir. Magritte’in resmettiği kadın figürü bir yandan bir heykeli anımsatırken canlı bir modeli de andırmaktadır. Magrette’i kendi yormuna göre de kadının bir elinin taşın üstünde durması kadının Dünya ile olan bağını temsil eder. Bu muazzam resim, insanların çoğu zaman düşünceleri, fikirleri ve hayalleri toprağa değmezken vücutlarının Dünya’yla olan kesilmez bağlantısını temsil eder. Bana kalırsa bu yorum, son zamanlarda içinde olduğumuz süreci anlatmak için de bire bir olabilir. Bir yandan aklımız, hayalimiz gökyüzüne uzanıyor. Düşüncelerimiz, yapmak istediklerimiz, hayallerimiz ve duygularımız var. Hissediyoruz. Ama diğer tarafta elimiz taşın yani yeryüzünün üstünde. Bir yere gidemiyoruz. Her bir vuruşta bir elimizin taşın üstünde olduğunu anlıyoruz.

Şiddet artıyor ve bizler bir 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nü daha ülkemizde devletin yapabileceği Sığınma Evi olmadan geçiriyoruz. Çevre sorunları, sağlık sorunları ve iş kazaları artıyor. Bir kaç iyileştirme ile değil köklü bir değişime/çözüme ihtiyacımız olduğunu herkes farkında. Bunları bireysel olarak değil birlikte dönüştürebileceğimizi farkındayız ama güvenimiz çok sarsılmış birbirimize birlik olacak kadar bile sabrımız yok.

İşte ben de tam da bu arada bu derede, başım gökyüzünde, elim taşın üstünde, Gaile’nin Kasım sayısını hazırlıyorum. Kolektif bir ruhla düşünmek, üretmek ve yazmak için Yayın Kurulu’ndaki ve Yenidüzen’deki dostlarla ısrarla devam ediyoruz.

Dergimiz eleştirel, politik ve kültürel mecralarda kendini özgürce ifade etmek isteyen okur-yazarlara her zaman açıktır. Gaile’de yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı gailedergisi2018@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Özgül Saygun