“Her sabah işine gider gibi şiirine giden bir başka şair var mıdır acaba?”

Ülkü Uluırmak’a ait bu sözler, Türkiye’nin önemli şairlerinden Edip Cansever için söylenmiş. 1928 yılında doğan şair, 1986 yılında hayata gözlerini yumduğunda arkasında yaşamı boyunca 17 şiir kitabı yayımladı. Şiirde özellikle 1958 yılında almış olduğu “Yeditepe Şiir Ödülü” ile kendine özgü bir şiir diliyle dikkatleri çeken Cansever, yaşamı boyunca her ne kadar babadan kalma antikacı dükkânı işi yapıyor görünse de, aslında ortağı Mösyö Jak sayesinde dükkâna neredeyse hiç karışmamış, gününün neredeyse tamamını şiir üzerine düşünerek ve yazarak geçirmiştir. Bu sayede, babasından kalma işi sürdüren ve maddi anlamda pek sıkıntı yaşamayan şair, kendisini şiire adama fırsatını bulabilmiştir. İkinci Yeni içerisinde özgün bir ses olarak görülen şair, ayrıca Cemal Süreya ve Turgut Uyar ile yakın arkadaş olması yanında, Türkiye edebiyat dünyasında önemli bir isim olarak kalmayı başarmıştır.

Ülkü Uluırmak tarafından kitaplaştırılan Edip’in Lastik Topu: Dostlarının ve Ailesinin Anlatımıyla Edip Cansever adlı kitap, şairin hayatında yer alan önemli kişiler ile yapılan röportajlardan oluşuyor. Kitapta yer alan isimler sırasıyla: Vedat Günyol, Cemal Süreya, Fethi Naci, Memet Baydur, Merih Sezen, Selçuk Baran, Yalçın Yalın, Yakup Arslan, Mösyö Jak, Nuran Birol, Edibe Aykaç, Ayten Böke ve Mefharet Cansever. Kitabın son kısmında ise Cansever’in ailesi ve kendisinin fotoğrafları yer alıyor.

Kitabın öyküsü ise enteresan... 1987 yılında, Edip Cansever’in vefatın üzerinden bir yıl geçtiği halde, Cansever üzerine biyografik bir roman yazma hayallerine kapılan Uluırmak, bu girişimi bir türlü gerçekleştiremez. Daha sonraki yıllar boyunca bir şekilde geliştirmeyi düşündüğü bu proje bir türlü tamamlanamaz. Yapmış olduğu röportajların bazılarından hayal kırıklığı ile ayrılan Uluırmak, bazılarından ise “beklediği” sıcaklığı almayı başaracaktır. Aradan geçen yıllara ve röportaj yapılan isimlere bakıldığı takdirde, “geç de olsa” ortaya böyle bir çalışma çıkmasının önemli olduğu görülecektir. Neticede, günümüzde hayatta olmayan ve edebiyat dünyasında yer etmiş bazı isimlerden, Cansever’in gündelik hayatına dair bilinmeyen yönlerini öğrenme fırsatı buluyor okur.

Örneğin, kendisini çok seven Cemal Süreya’nın söz Turgut Uyar ve Edip Cansever dostluğuna geldiği zaman, içten içe buruk olması, bazı isimlerin Cansever hakkında birbirine hem yakın, hem de farklı yönlerine odaklanmaları, şairin yaşamını merak edenler için önemli ayrıntılar içeriyor.

Her sabah işe giden bir insanın sahip olduğu ciddiyetle işine, şiire giden, şiiri sadece yazı olarak değil, bir yaşam biçimi olarak gören ve yaşayan bir şair olan Cansever, Türkiye Şiiri’ne getirmiş olduğu özgün tarzıyla arkasından gelen birçok şairi etkilemeyi başarmıştır. Ülkü Uluırmak, “geç de olsa” ortaya çıkarmış olduğu bu çalışmayla, bir yandan Cansever’in yaşamını merak eden okuyuculara onun hakkında önemli detaylar verirken, öte yandan şairin aile hayatı ve arkadaşları tarafından ne kadar sevildiğini de göstermek suretiyle, Cansever’e bir nevi bir vefa borcu ödüyor. Türkiye Şiiri’nin önemli isimlerinden Edip Cansever’i bir de dostlarından, ailesinden okumak isteyenlere…