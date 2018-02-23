Edebiyat ve kültür dergisi “Arka Bahçe”nin 7. Sayısı çıktı

Edebiyat ve kültür dergisi Arka Bahçe, yedinci sayısı ile okurlarına “merhaba” dedi.

Yayın yönetmenliğini Ceyhan Özyıldız’ın üstlendiği; yayın kurulunu, Ceyhan Özyıldız, Fatma Akilhoca ve Mehmet Kansu’nun oluşturduğu; yayın koordinatörlüğünü Mustafa Keleşzade’nin yaptığı dergi, Khora Kitap Cafe tarafından yayımlandı.

Araştırma-inceleme dosyasını, 2016 yılında kaybettiğimiz Şair Filiz Naldöven’e ayıran Arka Bahçe’de; Bedia Balses, Cengiz Beysoydan, Ceyhan Özyıldız, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Fatih Yalıner, Fatma Akilhoca, Fatoş Avcısoyu Ruso, Gür Genç, Hüseyin Bahça, Hüseyin Ezilmez, Leyla Ulubatlı, M. Kansu, Mine Ömer, Mustafa Müezzinoğlu, Münür Rahvancıoğlu, Neşe Yaşın, Ruhsan İskifoğlu, Tamer Öncül, Tuğrul Sultanzade, Şirin Zaferyıldızı, Tüge Dağaşan, Yıltan Taşçı ve Zeki Ali; öykü, şiir, yazı, karikatür ve fotoğraf gibi farklı sanat dallarından eserleriyle yer aldı.

Üç yıldır belirsiz aralıklarla yayımlanan seksen sayfalık derginin yedinci sayısı, Garaj Amatu Sanat Ofisi’nce tasarlanıp, Söylem Matbaa tarafın basıldı.

Dergi, Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo Khora Kitap Cafe’ler ile tüm kitapçılardan temin edilebilir.