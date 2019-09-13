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Eczanelerin çalışma saati değişti

Eczanelerin çalışma saati değişti

Eczaneler, 16 Eylül 2019 – 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında, hafta içi günlerde: 8.00 – 18.30, cumartesi günleri ise, 8.00-13.30 saatlerinde açık olacak.

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Eczaneler, 16 Eylül 2019 – 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında, hafta içi günlerde: 8.00 – 18.30, Cumartesi günleri ise, 8.00-13.30 saatlerinde açık olacak.

Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne gece 02.00’e kadar açık olacak. Güzelyurt ve Lefke bölgesinde nöbetçi eczaneler ise gece 01.00’e kadar açık bulunacak.

18 Mayıs 2020 – 13 Eylül 2020 tarihleri arasında ise,  hafta içi günlerde: 8.00 – 13.00 -  15.00 - 19.00 arasında, Cumartesi günleri ise 8.00-13.30 saatlerinde hizmet verecek.

Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de gece 02.00’e, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde ise  gece 01.00’e kadar açık olacak.
Cumartesi  13.30’dan itibaren, Pazar, resmi tatil ve bayram günlerinde tam gün olarak nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Mesarya, Karpaz ve İskele’de bulunan eczanelerin çalışma saatleri ise şöyle;
Hafta içi: 08.00-20.00, Cumartesi: 08.00-16.00 
Bu bölgedeki nöbetçi eczaneler; pazar günleri, resmi tatil ve bayramlarda: 10.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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