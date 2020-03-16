Eczanelerden ‘mesafe’ tedbiri

Hem kamuda hem de özel sektörde birçok alan Coronavirüs nedeniyle tatil edilmişken, bu süreçte çalışmak durumunda olan eczacılar kendi önlemlerini aldı. Potansiyel virüs taşıyıcıları ile gün içinde birçok kez yüz yüze gelen eczacılar, eczane içerisinde mesafe kuralı uygulamaya başladı, çok fazla kişinin aynı anda içeride bulunmaması için de tedbir aldı.

Eczacı Şirin Bolkan’ın babası Mehmet Bolkan, sosyal medyada şöyle bir paylaşım yaptı: “Kızım Şirin, Şirin Bolkan eczanesinde bugünden geçerli olan mesafe kuralı ve hijyen ortamı en iyi şekilde uyguluyor. Ümit ederim her alanda konan kuralları HERKES tam olarak uygular ve korunma tam olarak sağlanır. Bravo kızım ve kurallara uyan tüm insanlar.”