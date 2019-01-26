Eczaneden ilaç, inşaattan seramik çalındı

Yeniboğaziçi’ndeki bir eczanenin vitrin camını kırılarak yeşil reçeteye tabi ilaçları çalındı. Meselede zanlı görülen 28 yaşındaki N.K. (E) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, geçen hafta sonu meydana gelen olayda “Ayşe Emiroğluları” eczanesinin vitrin camı hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildi, aralarına yeşil reçeteye tabi ilaçların da bulunduğu muhtelif markalardaki hap ve şuruplar çalındı. Olayın polisin bilgine gelmesiyle meselede zanlı olarak görülen N.K.(E-28) tutuklandı.

Mağusa'da uyuşturucu

Gazimağusa’da dün akşam Bahriyeli Sokak’ta yapılan huzur operasyonunda şüpheli görülen M.A.A.A.’nın (E-21) tasarrufundaki çantada yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu kişi tutuklandı.

Seramik hırsızlığı

Kasım ayında Lapta’da Olgun Kaya Yatırım Danışmanlığı isimli şirkete ait inşaat alanından 18 metrekare seramik çalındı. Olayın polisin bilgine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen O.K.(E-33) tutuklandı.