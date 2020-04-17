Eczaneden Eczacılık Dairesi’ne ilaç bağışı

Küresel salgın covid 19 salgını sonrasında duyarlı birey ve işletmelerin dayanışmasına yeni bir örnek eklendi. İskele bölgesi eczanelerinden Avicenna Eczanesi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç Eczacılık Dairesi'ne “Covid 19 tedavisinde ihtiyaç halinde kullanılmak” üzere 990 tablet Plaquenil hibe etti.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz'ūn de hazır bulunduğu bağışta eczane sahipleri Omar Abu Hwaileh ile Nasima Hwaileh, ilaçları Daire Müdürü Ayşe Gökyiğit'e teslim etti.

Gökyiğit bu duyarlı yaklaşımından dolayı Omar Abu Hwaileh'e teşekkürlerini iletti.