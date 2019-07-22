“Eczacılık insanlara canla başla yardım etmektir”

Dila Şimşek

Eczacılık bölümünden mezun olan Asya Tekbıyık, eczacılık sınavını geçip kendi eczanesini açmayı iple çekiyor. Çocukluğundan beri bu mesleği yapmayı dilediğini vurgulayan Tekbıyık anlatıyor...

Beş senelik eczacılık bölümünü bitiren 22 yaşındaki Tekbıyık, “Son senemizi ‘master’ olarak yapıyoruz, hepimizin ayrı bir tezi vardı. Şu an mezunum ama henüz eczacı ünvanını kullanamıyorum, Ağustos’ta gireceğim Adli Eczacılık sınavından başarılı sonuç alınca kullanabileceğim” diye anlatıyor.

“Annemi hep idolüm olarak gördüm”

Tekbıyık, annesinin otuz senedir Umut Eczanesinde eczacı kalfası olarak çalıştığını ve küçükken kendisini yaz tatillerinde işe yanında götürdüğünü dile getiriyor. “Annemin yanında gittiğimde, insanlara nasıl canla başla yardım ettiğini, sabırla ve güler yüzle sağlık dağıttığını izleme şansım oldu. Mesleğine olan saygısı her şeyden önemliydi. Bu da bana çocukluğumda aşılandı. Annemi hep idolüm olarak gördüm” diyor. “Küçüklüğümde türlü sağlık sorunları yaşadığımdan dolayı, tercihimi kendini insan sağlığına adayan bir meslekten yana kullandım. Bu yüzden çare arayan herkese bir nebze yardım edebilmek benim için çok önemli” şeklinde konuşuyor.

“İnsanların yaptığımız işi ‘bakkalcılığa’ benzetmesini, mesleğe hakaret olarak görüyorum çünkü çok uzun ve zorlu bir eğitimden geçerek insanlara en iyi yardımı vermeye çalışıyoruz”

Eczacılığın, düşünülenin aksine ilaç üreten fabrikalarında görev yapma, ilaç deposu açabilme, okulda akademisyen olma ve benim daha bilmediğim birçok görev alanı var. İnsanlarla iç içe olmayı ve iletişim kurmayı sevdiğimden dolayı hayalim hep eczane eczacısı olmaktı. İnsanlar bu alanı ‘’bakkalcılığa’’ benzeterek küçümsüyor. Eczanede bir ilacı satabilmek için biz 5 sene boyunca insan anatomi ve fizyolojisini, hastalığın patolojisini ve A’dan Z’ye ilaçların her bir özelliğini öğreniyoruz. Bu bilgilerimizi tecrübemizle, sabrımızla ve güler yüzümüzle harmanlıyoruz. Bildiklerimizi hastanın anlayabileceği bir dilde anlatabilmek işin kilit noktası, tıbbi dilde haklı olarak anlayamıyorlar. Doktorlardan sonra tamamen insan sağlığı elimizde. Kendimizi hergün yeni bir bilgiyle güncellememiz şart. Bakkalcılığa benzetmek mesleğe hakarettir.’’ diye konuşmasına devam ediyor.

“Eylül’de ‘Asya Eczanesi’ni açmayı hedefliyorum”

Ağustos sonundaki Adli Eczacılık sınavını kazandıktan sonra eczane açacağını söyleyen Tekbıyık sözlerine şöyle devam ediyor: “Mağusa’da bir yer kiraladım ve hazırlığa başladım. Sınavı geçip eczanemin eczane olmak için uygunluğu denetlendikten sonra ise ilaçlarımı getirip eczanemi açabileceğim. Şimdiden tüm hazırlıkları tamamlamaya çalışıyorum ve mesleki hayalimi gerçekleştirebileceğim için çok memnunum. Eczanemin adını ise ‘Asya Eczanesi’ koyacağım...”