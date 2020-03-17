Eczacılar'dan 'mesaide gelin' uyarısı

Eczacılar Birliği, halk ve eczacıların sağlığının korunması, hem de eczanelerde oluşabilecek yoğunluklar sebebiyle virüsün olası yayılmasını azaltmak maksadı ile eczane ihtiyaçlarını mesai saatlerinde karşılanması çağrısı yaptı. Birlikten yapılan açıklama ile mesai saatleri de yeniden hatırlatıldı.

Bakanlar kurulu kararı ile 16 Mart 2020 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil olmak üzere) eczane mesai çalışma saatleri ve nöbet saatleri şu şekildedir;

Tüm ada geneli eczane mesai çalışma saatleri 08.00 – 13.30

Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke bölgeleri nöbetçi eczane çalışma saatleri 13.30 – 01.30

Karpaz, İskele, Alt Mesarya ve Üst Mesarya bölgeleri nöbetçi eczane çalışma saatleri 13.30- 20.00 (20.00- 00.00 On-Call olarak hizmet verecektir)