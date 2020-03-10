Eczacılar Birliği: “Maske stokları tükendi!”

Bir turistte Korona Virüsü tespit edilmesi ile başlayan panik nedeniyle yüzlerce vatandaş eczanelere akın etti. Eczane ve depolarda stoklar tükendi, birçok ürün eczacıların eline yarın geçecek.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, birçok eczanenin stoklarını tükettiğini doğruladı. YENİDÜZEN’e konuşan Umut Öksüz, maskelerin yarın geleceğini belirterek, sosyal medyada yayımlanan maske fiyatları ile ilgili bilgi kirliliği olduğunu söyledi.

Türkiye’den gelecek olan maske fiyatlarını kendilerinin de bilmediğini kaydeden Öksüz, vatandaşların kendi hijyenini sağlaması gerektiğine de değindi.

Kişilerin öpüşmemesi, el sıkışmaması, kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak kalarak alkol oranı yüksek el dezenfektanları ile ellerin sık sık yıkanması gerektiğini ifade etti.

“Maske konusunda Sağlık Bakanlığı bilgilendirme yapmalı”

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, hasta olan kişilerin maske kullanması gerektiğine vurgu yaptı. Gribal enfeksiyonu olan kişilerin maske kullanarak hem kendini hem de başkalarını koruyabileceğine değinerek, sağlıklı bireylerin maske kullanmasının doğru olmadığını savundu. Vatandaşların eczanelerden maske tükettiğini ifade eden Öksüz, Sağlık Bakanlığı’nın maske kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.