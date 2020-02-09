Tekke Bahçesi’nde üzerinde Ecvet Yusuf’un mezar taşı bulunan mezarda kazı yapıldı: Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon: “45 yıl boyunca paslı bir su borusunu ziyaret etmişim…”

YENİDÜZEN ÖZEL

Tekke Bahçesi’nde üzerinde Ecvet Yusuf’un mezar taşı bulunan mezarda dün yürütülen kazılarda, mezarı ikiye bölen beton bir duvar ve duvarın altından da paslı bir solina çıktı… Bir insana ait kemikler de bu mezarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nın girişimi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kazılan Ecvet Yusuf’un mezarının içinden dikey bir beton duvar çıktığı, kazılınca altından paslı bir su borusu (solina) geçtiği ve mezarda bir insana ait kemiklerin de bulunduğu öğrenildi.

“45 yıl boyunca paslı bir su borusunu ziyaret etmişim…”

Daha önce Cumhurbaşkanlığı’nın girişimi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Hüseyin Ali Arabacı adına bulunan mezar kazılmış ve içerisinden; Hüseyin Ali Arabacı, Ecvet Yusuf, Yüksel Ahmet Dereli, Kadir Mehmet ve Ali Mehmet Kırma’nın kalıntıları çıkmıştı. Bakanlar Kurulu kararıyla kazılan Ecvet Yusuf’un üzerinde mezar taşının bulunduğu bu mezar kazısı esnasında, Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon da Tekke Bahçesi’nde kazı alanının dışında bekledi ve sonra da sosyal medya sayfasından isyanını ve duygularını şöyle paylaştı:

“Ben ne diyeceğimi, ne yazacağımı, ne hissedeceğimi gerçekten bilemiyorum... Babamın adı yazan ve 45 yıl boyunca geldiğim bu mezar aslında bir beton kolon çıktı, altından da bir solina... Ben 45 yıl boyunca paslı bir su borusunu ziyaret etmişim...

Ne güzel zeflendiniz, alay ettiniz bizle... Lanet olsun hepinize... İşte siz bu kadar aşağılık, bu kadar insanlık dışısınız... Sizin milliyetçi ya da yurtsever olduğunuz falan da külliyen yalan... Yoksa bir öğretmen komutana, silah arkadaşlarınız şehitlere bu alçaklığı yapmazdınız... Dilerim sürünerek, vizileyerek ve eriyerek geberirsiniz hala gebermediyseniz... Ben babamı rahat ettireceğim ama sizin eğer varsa vicdanlarınız nasıl rahat edecek acaba???”

Emirnameler yürürlükte…

Dün yapılan kazıyı, Cumhurbaşkanlığı’nın girişimi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, Kayıplar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nde görevli arkeologlar, gönüllü olarak yürütüyor.

Bakanlar Kurulu kararları ve emirnameleriyle yürütülen bu çalışmalarla ilgili olarak TAK Ajansı’nda önceki gün yer alan haberde şöyle denilmişti:

“Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki mezarların açılması ve şehitlerin yeniden defnedilmesine ilişkin iki emirname yürürlüğe girdi. Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki mezarların açılması ve şehitlerin yeniden defnedilmesine ilişkin iki emirname yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu’nca onaylanan Fasıl 257 Kamu Sağlığı (Defin ve Mezardan Çıkarma) Yasası uyarınca hazırlanan iki emirname, Resmi Gazete’de yayımlandı.“Tekke Bahçesi Şehitliğindeki Mezarların Açılması ve Tekrar Defnedilmesine İlişkin Emirname”yle şehitlikteki bazı mezarlarda tespit edilen farklı isimlere ait kalıntıların doğru şekilde isimlendirilerek kendi adlarını taşıyan mezarlara defnedilmesi amaçlanıyor. Birinci emirnamenin amacı Resmi Gazete’de şöyle ifade edildi:“Bu Emirname; Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi tarafından gelen talep üzerine; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tekke Bahçesi Şehitliğinde (Mezarlığında) Bakanlar Kurulu tarafından daha önce alınan TE (K-I) 309-2019 sayı ve 5.03.2019 tarihli kararuyanıca Hüseyin Ali Arabacı adına bulunan mezar açılmış ve içerisinden; Hüseyin Ali Arabacı, Ecvet Yusuf, Yüksel Ahmet Dereli, Kadir Mehmet ve Ali Mehmet Kırma'ya ait olduğu tespit edilen iskelet ve/veya kemikler bulunmuştur. Ancak; bahse konu kişilerin adında mevcut mezarlar bulunmaktadır. Hüseyin Ali Arabacı açılan kendi mezarına defnedilmesi, diğer dört kişinin ise; defnedilebilmeleri için adlarına bulunan mezarların açılması ve açılan mezarların boş olması durumunda bu kişilerin adlarına bulunan mezarlara defnedilmesi; ayrıca mezarların boş olmaması durumunda bulunan iskelet ve/veya kemikler için kimliklendirme çalışmalarının başlatılarak yeniden defnedilmeleri ile ilgili kuralları amaçlamakta ve kapsamaktadır.

İkinci emirname

İkinci emirnamenin amacı ise şöyle:“Bu Emirname; Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi tarafından gelen talep üzerine; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tekke Bahçesi Şehitliğindeki Şehitliğinde (Mezarlığında) Fasıl 257 Kamu Sağlığı (Defin ve Mezardan Çıkarma) Yasası'nın 3'üncü maddesi uyarınca; Bakanlar Kurulu tarafından daha önce alınan TE(K-I) 307-2019 sayı ve 5.03.2019 tarihli karar uyarınca İbrahim Ramadan adına bulunan mezar açılmış ve yan mezar olan Ali Mehmet/ Ali Mehmet Kırma adındaki mezardan kemik taşması sonucu yapılan DNA sonucunda Selim Mustafa Mavili’yeait olduğu tespit edilen kalıntılar bulunmuştur. Ancak; Selim Mustafa Mavili adında ve Ali Mehmet/Ali Mehmet Kırma adında başka mevcut mezarlar bulunmaktadır. Selim Mustafa Mavili ve Ali Mehmet/Ali Mehmet Kırma adlarına bulunan mezarların açılması ve açılan mezarların boş olması durumunda bu kişilerin adlarına bulunan mezarlara defnedilmesi, ayrıca mezarların boş olmaması durumunda ise; bulunan iskelet ve/veya kemikler için kimliklendirme çalışmalarının başlatılarak yeniden defnedilmeleri ile ilgili kuralları amaçlamakta ve kapsamaktadır.”

Mezarlar açılırken kimler hazır bulunacak?

Emirnamelerde, mezarların açılması ve yeniden defin sırasında, hazır bulunması gereken kişiler de belirtildi. Buna göre bir savcı, polis, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi yetkilileri, araç ve gereçleri tedarik etmek üzere belediye yetkilileri, mezarlık sorumluları, herhangi bir bulaşıcı hastalığı önlemek amacıyla dezenfekte yapmak için Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık ekibi, Din İşleri Dairesi’nin görevlendireceği bir din adamı da işlemler sırasında hazır bulunacak.”