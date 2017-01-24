Ece Seçkin’e yoğun ilgi
Türkiye’nin sevilen seslerinden Ece Seçkin, Girne’de bulunan Retro Club’ta hayranlarını ile buluştu
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Türkiye’nin sevilen seslerinden Ece Seçkin, Girne’de bulunan Retro Club’ta hayranlarını ile buluştu. Retro Club’ta hayranlarının karşısına çıkan Ece Seçkin’e gecede yoğun ilgi vardı. Son şarkısı olan Adeyyo ile büyük beğeni toplayan Ece, gecede sergilediği performans ile konuklardan tam not aldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen konuklar konserin tadını çıkardı.
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Etiketler : Retro Club, magazin
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