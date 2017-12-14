Ebru Gündeş mest etti

Popüler müziğin ünlü yorumcusu Ebru Gündeş Golden Tulip Otel & Pasha Casino sahnesinde hafta sonu yüzlerce hayranına unutulmaz bir nostalji akşamı yaşattı.

Son derece sade, abartısız bir sahne kıyafeti ile konukların karşısına çıkan, sahne diyaloglarına girmekten kaçınan, ekibi ile birlikte yaklaşık 2 saat kaldığı Pasha sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarıyla sevenlerine adeta oturma yasağı uyguladı.

Selfi rekoru kırılan gecede Gündeş “Ben yoruldum hayat gelme üstüme ” “Demir attım yalnızlığa ” “Araftayım” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla ayakta alkışlanırken sahneden Pasha çiçekleriyle uğurlandı.