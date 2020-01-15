Ebru Deniz Tekman: Bazen insanlara illallah dedirtebilirim.

(İletişim Uzmanı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Meraklı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Şarkıcı olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sivil toplumun sesini daha etkili duyurmasına destek olmak.

Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık

En büyük pişmanlığım… Hiç olmadı. Ne oluyorsa, hayrımıza olur diye düşünürüm hep.

En büyük sevincim… Hayatta olmak ve hayattan hoşnut olmak.

Hayatımın dönüm noktası… Eşimle tanışmak, anne olmak, kendi işimi kurmak.

Beni en çok etkileyen yazar… Tezer Özlü

Başucumdaki kitap… Judith Malika Liberman- Masal Terapi, Gabor Mate- Vücudunuz Hayır Diyorsa

En keyif aldığım müzik… Bach, tango, türkü.

En son izlediğim film… El Pepe Yüce bir Yaşam

Kendim için son aldığım şey… Yıllar sonra uzatmaya karar verdiğim saçlarım için bir toka.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz bir şey almamak için özen gösteriyorum, sanırım yoktur.

Benim için alınabilecek en güzel hediye... Sevdiklerimle sohbet muhabbet, yeme içme, gezme tozma. Uzun zamandır görmediklerim de olursa içlerinde o hediyenin tadından yenmez.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Mükemmeliyetçi oluşum, hayli iyileştirdim kendimi ama hala bazen insanlara illallah dedirtebilirim.

Kendimde beğendiğim özellik… Çalışkan ve sabırlı olmam.

Olmasa da olur… Alışverişe vakit ayırmak.

Olmazsa olmaz... Gülmek, sohbet, müzik, yürüyüş, bir de not defterim.

En iyi yaptığım yemek… Gözleme, börek

Hayalimdeki dünya… Eşitlikçiliğin insan içgüdüsü olup, tabiatın bize tabi değil bizim ona tabi olduğumuzun hatırlandığı bir dünya.

Aşk benim için… Dönüştürücü

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ingmar Bergman

Görmek istediğim yer… Arjantin, Şili, Brezilya.

Mutlaka yapmak istediğim... Çok düşündüm ama bulamadım, mutlak yapmam gereken şey beni bulur bence.

Son olarak söylemek istediklerim... Sorular zorladı beni, birçoğunu hiç düşünmediydim şimdiye kadar. Çok verimli zihinsel bir egzersiz oldu benim için. Çok teşekkürler!