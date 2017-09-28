Eboue Ocak için geliyor

Fildişi Sahili’nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Emmanuel Eboue, Türk Ocağı ile transfer görüşmesi yapmak için bugün adaya gelecek. Sağ bek mevkisinde oynayan 34 yaşındaki futbolcu Fildişi Sahili’nden ASEC Mimosas’ta başladığı kariyerine Belçika’dan Beveren ile devam ederken, yıldızının parladığı İngiliz ekibi Arsenal’de 2004 – 2011 yılları arasında forma giydikten sonra 2011 – 2015 yıllarında Türk ekibi Galatasaray’ın formasını terletmişti. 2014 – 2015 sezonunda Galatasaray’da dönemin teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından kadro dışı bırakılan Eboue, sözleşmesinin tamamlanması sonrası sarı kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.

1 yıl men cezası almıştı

2016 yılının mart ayında İngiliz ekibi Sunderland ile kısa süreli bir sözleşme imzalayan Eboue, ayı ay içerisinde eski menajerine yapması gereken ödemeyi yapmadığı için FIFA tarafından futboldan 1 yıl men cezası almıştı.

Bugün adaya gelecek

Kariyerinde ülkesinin milli formasını 79 kez giyen ve 3 gol kaydeden Eboue’nin yakın dostu menajer Tekin Birinci aracılığı ile bugün adaya gelerek Türk Ocağı ile transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi. Türk Ocağı’nın Eboue ile anlaşması durumunda daha önceden doldurduğu yabancı uyruklu futbolcu kontenjanında hangi oyuncudan vazgeçeceği ise merak konusu.