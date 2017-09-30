EBOUE İMZAYI ATTI

K-Pet Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nın geçtiğimiz gün anlaşma sağladığı ve ülkemize getirdiği Fildişi Sahilli yıldız Emmanuel Eboue, dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na giden Eboue kendisini Türk Ocağı futbolcusu yapan imzayı attı. Kadrosuna Eboue’yi katan Türk Ocağı daha önce belirlediği üç yabancı oyundan bir tanesinden vageçmek durumunda kalacak. Ocak’ta Kıbrıslı Rum kaleci Matthaios Andreou ile yolların ayrılması bekleniyor.

Emmanuel Eboue: “İlk olarak her şey için tanrıya teşekkür ederim. Beni buraya getiren Başkan ve herkese teşekkür ederim. Bana çok iyi davrandılar. İki sene önce bir problemim oldu. Şimdi oynamaya hazırım ve kendimi göstereceğim.”

Emmanuel Eboue: “Oynamaya hazırım, kendimi göstereceğim…”

Yıldız oyuncu Emmanuel Eboue YENİDÜZEN’e konuşarak, oynamaya hazır olduğunu ve kendini göstereceğini söyledi. Eboue: “İlk olarak her şey için tanrıya teşekkür ederim. Beni buraya getiren Başkan ve herkese teşekkür ederim. Bana çok iyi davrandılar. İki sene önce bir problemim oldu. Şimdi oynamaya hazırım ve kendimi göstereceğim.”

“Kıbrıs’ın çok sıcak bir ülke olduğunu söyleyebilirim”

İlk defa geliyorum. Kuzey Kıbrıs’la ilgili şu an için tek düşüncem kendi ülkem gibi havaların çok sıcak olmasıdır. Geçtiğimiz gün geldim ve henüz ülkeyi görmedim. İnsanların iyi olduğunu söyleyebilirim.

“Bir takım sadece taraftarlardan oluşmaz…”

“Taraftarların maçlara gelmelerini ve takımı desteklemelerini istiyorum. Bir kulüp sadece oyunculardan oluşmaz, taraftarlardan da oluşur. Bu takımı sevenler umarım takımı yalnız bırakmazlar.”

Kemal Pars: “Allaha çok şükür ki mutluyuz, özelde takımımız, genelde ise Kuzey Kıbrıs’ı tanıtma adına önemli bir adım oldu. Bu transfer umarım güzel bir başlangıç olur. Tüm takımlar bu tür transferler yapar ve Kuzey Kıbrıs futbolu böylece kalkınmış olur.”

“Kuzey Kıbrıs’ı tanıtma adına önemli bir adım attık”

Türk Ocağı kulübünün Asbaşkanı Kemal Pars, gerçekleşen imza töreninde böylesi bir transfere imza attıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. “Allaha çok şükür ki mutluyuz, özelde takımımız, genelde ise Kuzey Kıbrıs’ı tanıtma adına önemli bir adım oldu. Bu transfer umarım güzel bir başlangıç olur. Tüm takımlar bu tür transferler yapar ve Kuzey Kıbrıs futbolu böylece kalkınmış olur.”

“Andreou ile devam etmeyeceğiz gibi görünüyor”

Asbaşkan Kemal Pars, yabancı oyuncu konusunda da kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Pars: “Biliyorsunuz 3 yabancı oyuncu hakkımız var. Bir tanesini elememiz gerekiyor. Son kararı teknik direktörümüz verecektir ama Kıbrıslı Rum kaleci Matthaios Andreou bizimle birlikte devam etmeyeceği görünüyor.”