Ebeoğlu'nun cenazesi Kıbrıs'ın güneyinde de yankı buldu

Kıbrıs futbolunun önemli isimlerinden, 87 yaşında hayatını kaybeden Sevim Ebeoğlu’nun dünkü cenazesi, bugün Kıbrıs'ın güneyinde yayınlanan gazetelere de yansıdı.

Politis gazetesi “AEL Bayrağıyla Uğurlandı… Kıbrıs Futbolunun 50’li Yıllardaki Efsane İsmi Sevim Ebeoğlu Dün Gömüldü” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Ebeoğlu’nun cenazesine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Limasol eski Belediye Başkanı Andreas Hristu, bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasetçiler, AEL yetkilileri ve Kıbrıs Futbol Federasyonu temsilcilerinin katıldığını yazdı.

Haberde, Ebeoğlu ile ilgili anılara yer verildi.

Haber, Alithia gazetesinde “Ebeoğlu AEL Bayrağıyla Gömüldü”, Haravgi gazetesinde de “Sevim Ebeoğlu’na Son Veda” başlıklarıyla yansıtıldı.