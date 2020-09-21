East Mediterranean Gas Forum kuruluş anlaşması 22 Eylül’de imzalanıyor
East Mediterranean Gas Forum (EMGF) (Doğu Akdeniz Gaz Forumu) kuruluş anlaşması 22 Eylül tarihinde imzalanacak.
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East Mediterranean Gas Forum (EMGF) (Doğu Akdeniz Gaz Forumu) kuruluş anlaşması 22 Eylül tarihinde imzalanacak.
Tören Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayında telekonferans yoluyla yapılacak; Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidou Kıbrıs’ı temsil edecek.
Yapılan açıklamaya göre, bu törenle Doğu Akdeniz Gaz Forumu, EMGF resmen kuruluyor; ; Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na; Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin katılıyor”.
Törende Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides de hazır bulunacak; Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılan ülkelerin adada görev yapan büyükelçiler de katılmak için davet edildi.
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Etiketler : Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Kıbrıs
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