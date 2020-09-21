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East Mediterranean Gas Forum kuruluş anlaşması 22 Eylül’de imzalanıyor

East Mediterranean Gas Forum kuruluş anlaşması 22 Eylül’de imzalanıyor

East Mediterranean Gas Forum (EMGF) (Doğu Akdeniz Gaz Forumu) kuruluş anlaşması 22 Eylül tarihinde imzalanacak.

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East Mediterranean Gas Forum (EMGF) (Doğu Akdeniz Gaz Forumu) kuruluş anlaşması 22 Eylül tarihinde imzalanacak.

Tören Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayında telekonferans yoluyla yapılacak; Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidou Kıbrıs’ı temsil edecek.

Yapılan açıklamaya göre, bu törenle Doğu Akdeniz Gaz Forumu, EMGF resmen kuruluyor; ; Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na; Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin katılıyor”.
Törende Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides de hazır bulunacak; Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılan ülkelerin adada görev yapan büyükelçiler de katılmak için davet edildi.

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