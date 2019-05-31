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E-ticaret her açıdan büyük avantajlara sahip sistemlerdir. Müşteri ile satıcıyı bir araya getiren bu sistemlerde farklı yapı ve satım şekilleri bulunmaktadır. Bu noktada internet ve e-ticaretin gelişmesi ile birlikte farklı e-ticaret çeşitleri de ortaya çıkmıştır. Bu çeşitler e-ticareti kendi içerisinde ayıran ve satıcıları, müşteri ile daha iyi iletişim kurmaya yönelten bu e-ticaret çeşitleri oldukça faydalı sistemler haline gelmiştir. Genel olarak e-ticaret çeşitleri nelerdir? Neleri kapsar? Soruları bu konuda en çok meral edilen sorular arasında yer almaktadır.

E-ticaret Çeşitleri

Business to Consumer (B2C)

E-ticaret çeşitleri nelerdir? Diye bakıldığında ilk olarak akma B2C gelmektedir. Müşteri ile iletişim e-ticarette oldukça önemlidir. Bu temele dayanan B2C doğrudan bir ilişki kurarak, perakende ürün satılmasına dayanan e ticaret çeşididir. Bu e-ticaret çeşidinde yeni pazarlara ulaşmak, ürünün değerini artırmak amacıyla ortaya çıkmış ve en çok kullanılan sistemdir.

Business to Business (B2B)

İşletmeler, kendi aralarında mal, bilgi ve hizmet açısından paylaşım yapmaktadır. Bu iletişim türü internet üzerinden sağlanmaktadır. B2B e-ticaret çeşidinde, hizmet ve ürünlerin son kullanıcıya ulaşmadan önce gerçekleşen tedarik etme sürecini, satış transferlerini, sözleşmeleri, ürün ve hizmet desteklerini kapsamaktadır. E-ticaret çeşitleri nelerdir? Sorusunda işletmeler arası e-ticaret çeşidinin en iyi örneği B2B’dir.

Consumer to Consumer (C2C)

İnternet üzerinde e-ticaret yaygın olarak kullanılırken, satıcı arka planda fazlasıyla çalışmaktadır. E-ticaret çeşitleri nelerdir diye bakıldığında satıcı açısından çıkartılan ve müşteri odaklı olan C2C’ler, istek ve hizmet karşılamasıdır. Müşterilerin isteklerine ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile bu isteklerin farklı bir tüketiciden karşılanması işlemidir. İkinci el alım ve satımlar C2C e-ticaret sistemine örnektir.

Consumer to Business (C2B)

Tüketiciler istek ve ihtiyaç doğrultusunda firmalar ile iletişime geçmektedir. Tüketicilerin firmalara bildirdiği ürün, hizmet ya da bir istek teklifinde firmaların o isteklere göre, ürün, hizmet ya da istek üzerine ödeme de bulunduğu bir e-ticaret çeşididir. Son dönemlerde fazlasıyla yaygın olan freelancer çalışanlar bu e-ticaret sisteminin büyük bir kısmını kapsamakta ve genel olarak freelancerlar tarafından kullanılmaktadır.