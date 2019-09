E Spor Oyunları Ajansı

YENİDÜZEN ADVERTORİAL

Game in Turkey ya da bilinen diğer ismi ile Gaming in Turkey eSpor Ajansı Türkiye’de e Spor Oyunları üzerine faaliyet göstermektedir.

Oyuncular ve oyunlar arasında güçlü bir iletişim kurarak, oyun pazarlama teknikleriyle kurumsal çözümler sunar. Marka iletişimi ve imajını yönetirken çözüm odaklı taktiklerden faydalanır. Özellikle “oyun” firmaları için ayarlanmış, çevirim içi ve çevirim dışı entegre pazarlama hizmetleri, Game in Turkey tarafından sunulmaktadır.

Gameing in Turkey sadece oyun endüstrisi üzerine odaklanırken, bu endüstriye dahil tüm platformlar için hizmet üretebilir. PC, Mobil, Konsol, MMO, Free to Play ya da Pay to Play gibi birçok farklı oyun platformu için marka iletişim stratejileri doğru biçimde uygulanır.

Günümüzde giderek popüler hale gelen e Spor Oyunları ve oyun sektörünün profesyonelleri Game in Turkey çatısı altında toplanıyor. Game Management (Oyun Yönetimi), Oyun Pazarlama (Game/Games Marketing) gibi uzmanlık ve tecrübe gerektiren birçok alanda, GIT tecrübesiyle hizmetler sunulur.

Oyunların tüm yönleriyle idare edilmesi, yönetimi, geliştirilmesi, iletişim kurulması gibi kritik konularda Gamein in Turkey sayesinde başarıya ulaşmak çok kolay.

Game in Turkey Hizmetleri

E Spor Oyunları;

eSports Organizasyonları,

Sponsorluk faaliyetleri

Takım Yönetimi

Çevirim içi (Online) Turnuva organizasyonları

İnternet Kafe Etkinlikleri

Oyun Pazarlama;

Oyun yerelleştirme (lokalizasyon)

Influencer Pazarlama

Oyun Medya Planlama

Oyun Video/İçerik Üretimi

Oyun Marka Stratejisi İnşası

Dijital Oyun Pazarlama

Kullanıcı Kazanımı

Sosyal Medya Oyun Hizmetleri

Yaratıcı Oyun Tasarımı

Dijital Halkla İlişikiler

Oyun İş Ortaklıkları

Oyun İşletme;

Oyun Tercüme hizmetleri

Oyun Etkinlikleri

Müşteri Destek Hizmetleri

Yerel Ödeme Seçenekleri

Oyun Yönetimi

Oyun Moderasyonu

7 gün 24 saat Oyun Takibi (Monitoring)

Ayrıca kalite kontrol, IT hizmetleri ve art dizayn (konsept, karakter, 3B modelleme tasarımları vb) alanlarda da profesyonel hizmet alabilirsiniz.

