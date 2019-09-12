E Spor Oyunları Ajansı
Game in Turkey ya da bilinen diğer ismi ile Gaming in Turkey eSpor Ajansı Türkiye’de e Spor Oyunları üzerine faaliyet göstermektedir.
YENİDÜZEN ADVERTORİAL
Game in Turkey ya da bilinen diğer ismi ile Gaming in Turkey eSpor Ajansı Türkiye’de e Spor Oyunları üzerine faaliyet göstermektedir.
Oyuncular ve oyunlar arasında güçlü bir iletişim kurarak, oyun pazarlama teknikleriyle kurumsal çözümler sunar. Marka iletişimi ve imajını yönetirken çözüm odaklı taktiklerden faydalanır. Özellikle “oyun” firmaları için ayarlanmış, çevirim içi ve çevirim dışı entegre pazarlama hizmetleri, Game in Turkey tarafından sunulmaktadır.
Gameing in Turkey sadece oyun endüstrisi üzerine odaklanırken, bu endüstriye dahil tüm platformlar için hizmet üretebilir. PC, Mobil, Konsol, MMO, Free to Play ya da Pay to Play gibi birçok farklı oyun platformu için marka iletişim stratejileri doğru biçimde uygulanır.
Günümüzde giderek popüler hale gelen e Spor Oyunları ve oyun sektörünün profesyonelleri Game in Turkey çatısı altında toplanıyor. Game Management (Oyun Yönetimi), Oyun Pazarlama (Game/Games Marketing) gibi uzmanlık ve tecrübe gerektiren birçok alanda, GIT tecrübesiyle hizmetler sunulur.
Oyunların tüm yönleriyle idare edilmesi, yönetimi, geliştirilmesi, iletişim kurulması gibi kritik konularda Gamein in Turkey sayesinde başarıya ulaşmak çok kolay.
Game in Turkey Hizmetleri
E Spor Oyunları;
- eSports Organizasyonları,
- Sponsorluk faaliyetleri
- Takım Yönetimi
- Çevirim içi (Online) Turnuva organizasyonları
- İnternet Kafe Etkinlikleri
Oyun Pazarlama;
- Oyun yerelleştirme (lokalizasyon)
- Influencer Pazarlama
- Oyun Medya Planlama
- Oyun Video/İçerik Üretimi
- Oyun Marka Stratejisi İnşası
- Dijital Oyun Pazarlama
- Kullanıcı Kazanımı
- Sosyal Medya Oyun Hizmetleri
- Yaratıcı Oyun Tasarımı
- Dijital Halkla İlişikiler
- Oyun İş Ortaklıkları
Oyun İşletme;
- Oyun Tercüme hizmetleri
- Oyun Etkinlikleri
- Müşteri Destek Hizmetleri
- Yerel Ödeme Seçenekleri
- Oyun Yönetimi
- Oyun Moderasyonu
- 7 gün 24 saat Oyun Takibi (Monitoring)
Ayrıca kalite kontrol, IT hizmetleri ve art dizayn (konsept, karakter, 3B modelleme tasarımları vb) alanlarda da profesyonel hizmet alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için; https://www.purplepan.com/turkiyede-espor-ve-dunyada-espor/