E-kimlik kartı ve e-imza tanıtılacak 



Elektronik kimlik kartı ile e-imza, cuma günü düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.



Başbakanlık E-Devlet Yürütme Kurulu bünyesinde idame edilen ve e-devlet çalışmaları çerçevesindeki bürokratik işlemleri azaltacak elektronik kimlik kartı ile e-imza tanıtımı 20 Ocak Cuma günü yapılacak.



Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Sayıştay Başkanlığı konferans salonunda saat 11.00’de yapılacak etkinliğe Başbakan Hüseyin Özgürgün de katılacak.