E-kimlik kartı ve e-imza tanıtılacak
Elektronik kimlik kartı ile e-imza, cuma günü düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.
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Elektronik kimlik kartı ile e-imza, cuma günü düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.
Başbakanlık E-Devlet Yürütme Kurulu bünyesinde idame edilen ve e-devlet çalışmaları çerçevesindeki bürokratik işlemleri azaltacak elektronik kimlik kartı ile e-imza tanıtımı 20 Ocak Cuma günü yapılacak.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Sayıştay Başkanlığı konferans salonunda saat 11.00’de yapılacak etkinliğe Başbakan Hüseyin Özgürgün de katılacak.
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