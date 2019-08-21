E-Devlet Yürütme Kurulu, yenilendi

E-Devlet projesi çerçevesinde daha hızlı ve etkin çalışmalar yapılması amacıyla oluşturulan yeni kurulda Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener başkanlığında “Erkut Çulluoğlu, Sercan Tekkan, Abbas Karayel, Mehmet Aksoy, Deniz Tatar ve Kemal Özçınar” görev yapacak.

Bakanlar Kurulu’nun bu konudaki kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.