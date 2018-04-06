E-Devlet Yürütme Kurulu oluşturuldu…

E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Ersenal, Nezhan Kayasal Ertemel hukukçu üye, Ali Candemir, Cem Beyaz, Cenk Paşa, Derviş Blandanlı, Erkut Çulluoğlu, Emre Aksu, Feridun Üstün, Haşim Kiracıoğlu, İsmail Kulle üyeler, Gökhan Şengör ile Necdet İcil ise danışman oldu.

E-Devlet Yürütme Kurulu yeniden oluşturuldu, Başkanlığa Rauf Ersenal getirildi. Bakanlar Kurulu’nca E-Devlet kurulları ve Yürütme Kurulu’nda oluşuma gidilerek, karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurlu kararınca; E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Ersenal, Nezhan Kayasal Ertemel hukukçu üye, Ali Candemir, Cem Beyaz, Cenk Paşa, Derviş Blandanlı, Erkut Çulluoğlu, Emre Aksu, Feridun Üstün, Haşim Kiracıoğlu, İsmail Kulle üyeler, Gökhan Şengör ile Necdet İcil ise danışman oldu.

Bakanlar Kurulu E-Devlet Kurullarının Oluşturulması ve E-Devlet Yürütme Kurulu’nun Oluşumuna İlişkin şu kararları aldı:

E-Devlet Kurullarının Oluşturulması ve E-Devlet Yürütme Kurulu’nun Oluşumuna İlişkin Kararların tadil edilmesine Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu H(K-I)286-2016 sayı ve 9.6.2016 tarihli kararın iptal edilmesi, E-Devlet Kurullarının Oluşturulması’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Ö(K-I)275-2015 sayı ve 9.9.2015 tarihli karar ekinde yer alan E-Devlet Oluşumu ve Çalışma Esasları’nın 2’inci maddesinin iptal edilerek yerine aşağıdaki yeni 2’inci maddenin konuması ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesi,

E-Devlet Yürütme Kurulu:

E-KKTC modelini oluşturarak bu model temelinde tüm kamu bilişim projelerinin etkin çalışması, yeni projelerin oluşturulması ve birimler arasında işbirliğinin planlanması, standartların belirlenmesi, koordinasyonunun sağlanması ve temel yasaların hazırlanması hususlarında, Yönlendirme Kurulu’na görüş ve öneri sunmakla yetkili kılınmak üzere, bir Başkan, kamu görevlisi bir hukukçu, Başkan’ın önereceği yukarıda belirtilen konularda bilgi ve deneyim sahibi olan en az 4 personel (idarelerde çalışmakta olan) ve gerekli görülmesi halinde en çok 3 danışmandan oluşan (ilgili konularda uzman, akademisyen veya profesyonel) E-Devlet Yürütme Kurulu, Bakanlar Kurullu kararıyla oluşturulur. E-Devlet Yürütme Kurulu en az iki hafta bir toplanır”