Düzova yakınlarında feci kaza: İki yaralı
Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı.
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Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında iki araç çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.
Polis, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 37 yaşındaki Baki Bakioğlu ve 26 yaşındaki Cengiz Arapbayram'ın yaralandığını duyurdu. Yaralaların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı, tedavilerinin sürdüğü bildirldi.
Kaza ile ilgili ayrıntılar gelecek
Fotoğraflar Kadir Tekeş
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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