Düzova yakınlarında feci kaza: Biri ağır, 2 yaralı

Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında iki araç çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Polis, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 37 yaşındaki Baki Bakioğlu ve 26 yaşındaki Cengiz Arapbayram'ın yaralandığını duyurdu. Yaralaların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı, tedavilerinin sürdüğü bildirldi.

Polis kaz aile ilgili şunları paylaştı:

15.07.2019 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Baki BAKİOĞLU (E-37), yönetimindeki JZ 367 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyir etmekte olduğu esnada Düzova yakınındaki Has Londra Kebap isimli iş yerini geçtikten sonra durup, aracı ile anayol üzerinde sol şerit içerisinde dikkatsizce geri geri gittiği sırada, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden Cengiz ARAPBAYRAM (E-26), yönetimindeki NG 330 plakalı araç içerisinde yere düşen makbuzları almak istediği sırada dikkatsizliği sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucunda yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kazada hafif şekilde yaralanan Cengiz ARAPBAYRAM yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Baki BAKİOĞLU ise yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar Kadir Tekeş