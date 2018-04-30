Düzkaya’dan kritik galibiyet

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Lig Beyaz Grup’ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta Düzkaya ile Karşıyaka geldi. İlk iki sırayı paylaşan ekipler arasındaki mücadelede galip gelen 2-0’lık skorla Düzkaya oldu. Bu sonuçla Düzkaya liderliğe yükselirken Karşıyaka karşısında da ikili averajda da üstünlüğü ele aldı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan son karşılaşmaların ardından Birinci Lig’e grup şampiyon olarak yükselecek olan ekip netleşmiş olacak.