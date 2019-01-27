Düzkaya efsaneyi uğurladı: 2-1
Kıbrıs Kupası’nda ilk turda 1.Lig ekibi Düzkaya, Süper Lig ekibi Çetinkaya’yı kupanın dışına itti
Kıbrıs Kupası 1. tur maçında Düzkaya konuk ettiği Çetinkaya’yı 2. devre’de bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Düzkaya’ya galibiyeti getiren golleri Süleyman ve Okan kaydederken, Çetinkaya’nın tek sayısı Ömer’den geldi. Düzkaya aldığı galibiyet ile turu geçen ekip oldu.
STAT: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Necmi Bulut, Mert Ercan Bulut
DÜZKAYA: Yunus Yeşilırmak, Onur Rıza Seçkin, Okan Kibar, Mustafa Akış, Bilal Çeri, Reşat Erkıvanç, Cenker Pehlivan, Salih Zencirkıran(Dk.69 Serkan), Ahmet Karal(Dk.50 Süleyman), Uğur Balkan, Ferdi Kösem(Dk.90 Nersin)
ÇETİNKAYA: Cenk Yılmaz, Hakan Karacaoğlu(Dk.90 Samet), Serkan Önet, Batuhan Calban, Ömer Gül, Behiç Kum(Dk.68 Doğukan), Ugochukwu Nwachukwu, Herve Amani, Tunç Özgürgün, Erhan Kendirci,(Dk.46 Zeki), Çağdaş Arslan
GOLLER: Dk.55 Süleyman, Dk.88 Okan(Düzkaya), Dk.9 Ömer(Çetinkaya)
KIRMIZI KART: Cenk(Devre Arası) (Çetinkaya)