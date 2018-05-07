Düzkaya Birinci Lig’de

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi Kırmızı Grup’ta Mesarya Spor Kulübü’nün Birinci Lig’e yükselmesinin ardından Düzkaya Beyaz Grup’u şampiyon olarak noktaladı ve Birinci Lig vizesi aldı. Kırmızı beyazlı ekip konuk olduğu Ortaköy’ü 3- 2 mağlup etti. Kendisi ile aynı puanda olan Karşıyaka’nın Yılmazköy’ü 6-2 yenmesine rağmen Düzkaya Karşıyaka karşısında ikili averajda üstün durumda olduğu için ligin son haftasını zirvede şampiyon olarak tamamladı ve direkt olarak Birinci Lig’e terfi etti. Düzkaya’ya galibiyeti getiren golleri Zekai Serdar (2) ve Giorgos Chrysostomou kaydetti. Ortaköy’ün maçtaki golleri Zafer Sukuşu ve Yankı Baykan’dan geldi.

Play-off finali Vadili ile Karşıyaka arasında

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde her iki grupta son hafta karşılaşmaları tamamlandıktan sonra Birinci Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı Play-off finalini oynayacak olan ekipler de belli oldu. Kırmızı Grup ikincisi Vadili ile Beyaz Grup ikincisi Karşıyaka finalde Birinci Lig’e yükselebilmek için mücadele edecekler.