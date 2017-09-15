YENİDÜZEN Spor Servisi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2017 – 2018 Futbol Sezonu Özcan Özcanhan Hakem Semineri’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Girne Grand Pasha Otel’de yer alan seminerde Üst, A, B ve Yardımcı Klasman hakemlerin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu MHK Üyesi Ahmet Erdoğan ve eğitimci Muammer Tokat da yer alarak katkı koyuyorlar. Seminerde ayrıca TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı da konuk olarak katılım gösterdi. Açılışta yapılan konuşmaların yanı sıra klasman yükselen hakemlere kokartları Özcan Özcanhan ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından takdim edilirken toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Özcanhan gözyaşlarını tutamadı, duygusal anlar yaşandı

Seminerde konuşma yapan Özcan Özcanhan sözlerine “Bana bugünü yaşatan, beni bu onura layık gören Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun gelmiş geçmiş en çalışkan, en atılgan, üretken ve kafası işleyen başkanı sayın Hasan Sertoğlu’na, MHK Başkanı ve üyelerine, federasyonumuzun çeşitli organlarında görev alanlara huzurunuzda sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Çok duygulandım” diyerek başladı.

“Bütün yaşamım boyunca memleketime, vatanıma, milletime, mücahit olarak, sporcu olarak, futbol hakemi olarak kendimi hizmete adadım” diyen Özcanhan gözyaşlarını tutamayarak şu ifadeleri kullandı: “Bugünlere gelmemde büyük emeği olan eşim Nuray Özcanhan’ı anmadan edemeyeceğim. Bana layık görülen bu onuru huzurlarınızda eşsiz hanımıma armağan ediyorum. Sayın başkana daha uzun yıllar bu ülkenin futboluna hizmet etmeyi nasip etsin Allah’ım. Bu ahlaksız ambargolardan inim inim inleyen gençliğimizin üzerinden bu kabusu kaldırmada, bu izolasyonu noktalamada büyük hizmetleri geçeceğine inanırım. Seminerin hayırlı, uğurlu olmasına dua ederim.”

Sertoğlu: “Bu bir ilktir, son olmayacak”

Açılışta konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Bu bir ilktir, son olmayacak. Bundan sonra her yıl hakem seminerleri yaşayan bir efsanenin ismi ile devam edecek. Herkesin üstünde durduğu nokta bir numara Özcan Özcanhan’dı. Bütün kamuoyu, geçmişte sporla ilgilenen herkes onun adını söyledi. Kendisine Allah uzun ömür versin” dedi.

“Takımlar yaptıklarının bedelini ödemezse ders çıkarmayacak”

Yeni sezona Üner Berkalp Stadı’nda Süper Kupa karşılaşması ile başlanacağını belirten Sertoğlu, “Geçen yılın belli bir döneminde özellikle birkaç takımımızın çok aşırı hırçınlıkları oldu. KTFF Disiplin Kurulu da aynı hırçınlıkla cevap verdi, çok ciddi cezalar verildi. Takımlar yaptıklarının bedelini ödemezse, ders çıkarmayacak” dedi. “Bu yıl KTFF Genel Kurulu’nda ben söylemiştim. Küfür, şiddet gelecek yıl eğer olursa herkesin çok başı yanacak demiştim” diyerek sözlerini sürdüren Sertoğlu, “Artık daha caydırıcı önlemler alınacak. Biz bunu söylememize rağmen hazırlık maçları ve KTSYD Kupası’nda söylediklerimiz farklı algılandı. Böyle bir rezillik ben hayatımda görmedim” ifadelerini kullandı.

“Olaylara müsade ederseniz düdüğünüzü bana teslim edin”

“Buradan bütün hakemlere söylüyorum; eğer bu yaşananlar gibi herhangi bir olaya müsade ederseniz bana düdüğünü teslim etsin” diyen Sertoğlu, “Biz bu disiplini sağlarken de hakemler de sahada dört dörtlük, doğru kararlar verecek. Herkesin kendisine bakması lazım. Atletik testi bazı arkadaşlar geçemedi, bir sonraki testi geçmeleri lazım. Tüm ekip olarak hepinize futbolun ihtiyacı vardır” dedi.

Hakem ücretlerinde iyileştirme

Hakem ücretleri ile ilgili iyileştirme yapılacağının müjdesini veren Sertoğlu, “Hakem ücretleri ile ilgili önümüzdeki hafta değerlendirme yapacağız. Özellikle Süper Lig’de oynatacak hakemlere teşvik olacak bir düzenleme yapacağız. Yetermi, yetmez ama bir yerden tutmamız lazım. Ben Türkiye Futbol Federasyonu’na da buradan teşekkür etmek isterim yaptıkları malzeme yardımından dolayı” ifadelerini kullandı.

“Gelin ambargolara karşı birlik olalım”

Sertoğlu spor ambargoları ile ilgili konuşarak şu ifadeleri kullandı: “Bizim ödül gecemizde daha Crans Montana’ya daha gidilmemişti. Dedim ki sayın Cumhurbaşkanı hiçbirşey olmayacak. Ben yaşadım biliyorum demiştim. Gelin hep birlik olalım. Bu ülke için yapılacak en doğru şey budur. Bu konuda girişimler başlattık. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan biri ile görüşmeye gittiğinde bu spor ambargosu denen insanlık dışı uygulamayı konuşmasını istedim”

“Tufan Erhürman’a teşekkür ederim”

“Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a teşekkür etmek istiyorum” diye konuşan Sertoğlu, “İlk defa AKEL Genel Sekreteri ile görüşmesinde ‘Bu spor ambargosunu derhal kaldırmamız lazım’ dedi. Buradan Tufan hocaya teşekkür ederim. Bunu herkesin yapması lazım, herkesten bunu beklerim. Eğer birlik olursak ve hep beraber aynı şeyi söylersek başaracağız. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yıllar içerisinde ilk defa bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Hepsini birleştirirsek çok güzel bir sonuç alacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Seminer bugün tamamlanacak

Seminerin dünkü oturumunda TFF MHK üyesi Ahmet Erdoğan ve TFF MHK Eğitimcisi Muammer Tokat, ‘Mücadeleler – Fauller’, ‘BGŞE – UVAK’, ‘Elle oynamalar’, ‘Penaltı alanı kararları’, ‘Ellerin kural dışı kullanımı – Tutmalar’ ve ‘Ofsayt’ konu başlıklarını irdeledi. Seminerin son gününde KTFF MHK Üyesi Derviş Atakan ‘Maç Yönetimi ve İşbirliği’, ‘Hatırlatmalar’ ve ‘Hakeme Saygı’ konularını ele alacak. MHK Başkanı Sadık Bilgehan ise talimatları aktardıktan sonra seminer tamamlanacak.