‘Duyarsız’ park, hastaneyi kilitledi
Her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin park yeri, ‘yanlış’ park nedeniyle sıklıkla kilitleniyor.
A+A-
Her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin park yeri, ‘yanlış’ park nedeniyle sıklıkla kilitleniyor.
Muayene, hasta ziyareti vs nedenlerle hastaneye giden bazı kişilerin ‘ortaya’ bıraktıkları araçlar, park yerine giriş çıkışı da engelledi.
Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler