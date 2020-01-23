‘Duyarsız’ park, hastaneyi kilitledi

Her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin park yeri, ‘yanlış’ park nedeniyle sıklıkla kilitleniyor.

Muayene, hasta ziyareti vs nedenlerle hastaneye giden bazı kişilerin ‘ortaya’ bıraktıkları araçlar, park yerine giriş çıkışı da engelledi.