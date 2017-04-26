Kıbrıs trajedisini anlatan ve Niyazi Kızılyürek'le birlikte çektikleri "DUVARIMIZ" filminin yönetmeni, en son " BİR YEŞİL HAT HİKAYESİ" filmini de vizyona getiren Panicos Chrysanthos açlık grevine başlayacağını açıkladı.

Panicos Chrysanthos, süresiz açlık grevine yarın Lefkoşa’nın güneyinde, Ledra Sokağı’nın sonunda yer alan Belediye Binası önünde başlayacak.

Chrysanthos, süresiz açlık greviyle sinema alanında yapılan ayrımcılığı protesto edecek.

Chrysanthos, belediye binası önünde yarın saat 10.30’da açlık greviyle ilgili basın toplantısı düzenleyeceği de açıklandı