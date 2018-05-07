Duvarcı noktayı koydu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı forması giyen deneyimli file bekçisi Ali Duvarcı, aktif futbolculuk kariyerini tamamladı. Duvarcı, Cumartesi günü oynanan Merit Alsancak Yeşilova karşılaşması ile son kez yeşil sahalarda futbolcu olarak görev yaptı. 21 yıllık kariyerinde birçok başarıya imza atan Duvarcı, lig ve kupa şampiyonlukları ile dolu kariyerini tamamlarken, ligin son hafta mücadelesinin 78’inci dakikasında yerini Salih Ökten’e bıraktı. Duvarcı takım arkadaşları tarafından omuzlara alınırken alkışlarla sahanın dışına çıktı.

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