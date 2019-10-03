Duvara çarptıktan sonra, bahçe teline vurarak durabildi
Lefke’de bu sabah 7:20 sıralarında meydana gelen kazada 27 yaşındaki Songül Bayramoğlu yaralandı.
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Lefke’de Gazi Osman Paşa caddesi üzerinde bu sabah 7:20 sıralarında meydana gelen kazada 27 yaşındaki Songül Bayramoğlu yaralandı. GF 996 plakalı aracı kullanan Bayramoğlu, dikkatsizlik sonucu karşı şeride geçerek yol kenarında belediyeye ait beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın arka kısmı, Yurdakul Abbasoğlu’na ait evin bahçe teline çarparak durabildi. Kaza sonucu ağır yaralanan Bayramoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük’ten alınan bilgiye göre, Bayramoğlu ameliyata alındı.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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