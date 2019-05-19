Duvar Kaplamada Taş ve Tuğla Desen Çılgınlığı

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Sizin de dikkatinizi çekmiştir, taş ve tuğla desenli strafor panel kaplama çeşitlerine olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl popülerlik kazanan ve en çok tercih edilen duvar dekorasyonu trendlerinden biri haline gelen bu desenler içinde bulunduğumuz yıl çok daha fazla ilgi görmeye başladı. Ayrıca strafor fiyatları oldukça düşük ve bu ilgide fiyatlar da bir hayli etken! Minimum rakamlarla gayet şık görünen duvar kaplama tekniklerini siz de uygulayabiliyorsunuz.

Paneller oldukça hafif çünkü duvar köpüğü olarak da adlandırılan strafor malzemeden üretiliyor. Genellikle strafor duvar paneli nasıl yapılır sorusunun da yanıtını bu şekilde iletmiş olalım. Hafif kabartma teknikleri de uygulanıyor ve sonrasında özel boya çeşitleri kullanılarak renklendiriliyor. Renklerini ve formunu uzun süre muhafaza edebildiği için dekoratif panel modelleri uzun yıllar sorunsuz bir kullanım sunuyor. Sadece sıkıldığınızda değiştirmek isteyebilirsiniz.

Bu arada taş desen seçeneği de artık kendi içerisinde geniş bir renk skalasına kavuştu. Griden krem rengine, kırmızıdan kahverengiye kadar pek çok farklı renk arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Aynı zamanda birkaç farklı renk tonunu bir arada barındıran iç duvar kaplama strafor modelleri de mevcut. Daha renkli ve daha enerjik bir duvar dekorasyonu isteyenler tercihini rahatlıkla bu tasarımlardan yana kullanabiliyor.

Strafor Duvar Panelleri Duvara Nasıl Yapıştırılır?

Bu panelleri duvara monte etmek için mutlaka bir usta çağırmanıza gerek yok. Çok hünerli olmanız da gerekmiyor, kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Sadece strafor duvar paneli ne ile yapıştırılır sorusunun yanıtı olarak kuvvetli bir yapıştırıcı malzeme kullanmanız yeterli olacak! Desen takibini de dikkate almanız durumunda ortaya muntazam uygulanmış bir panel görüntüsü çıkabilir.

Bu arada internet üzerinden online olarak alışveriş yapmayı tercih ettiğinizde daha uygun strafor duvar panel fiyatları ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca mağazalarda size sınırlı sayıda seçenek sunulabiliyorken internette daha fazla sayıda seçeneği inceleme şansınız olur. Yani cazip strafor panel fiyatları ile birlikte bu avantajdan da istifade edebilirsiniz. Bununla birlikte bütçenizi zorlamadan alışveriş yapmanızı sağlayacak ödeme kolaylıkları da sizlere sunuluyor.

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Kaynak: Dekorcum.com