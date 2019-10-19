"Duvar" belgeseli gösterilecek

Geothe Enstitüsü Berlin Duvarı’nın yıkılması ile ilgili bir belgesel film gösterimi ve tartışma düzenliyor.

Duvarın yıkılmasına tanıklık eden Alman Sanatçı ve Yönetmen Jürgen Böttcher tarafından hazırlanan “Duvar” (The Wall) isimli film Böttcher’in Berlin Duvarı’nın son günleriyle ilgili izlenimlerini içeriyor.

Film gösterimi, 21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20:00’de Geothe Enstütüsü’nde (21 Markou Drakou Ave., 1102, Nicosia) gerçekleştirilecek; ardından tartışmaya geçilecek.

Tartışma bölümünde Atina’dan gazeteci Tasos Telloglou Demokratik Almanya Cumhuriyeti ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla ilgili kişisel deneyimlerini; Araştırmacı Rena Choplarou ve CTP Milletvekili Armağan Candan’la tartışma halinde aktaracak.

Geothe Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik “Alman Dili Haftası” kapsamında organize edilen etkinliğe katılım ücretsiz. Daha detaylı bilgi +357 22 674606 numaralı telefon ile kultur-nikosia@goethe.de ve www.goethe.de/cyprus adreslerinden elde edilebilir.