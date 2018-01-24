Düşündürücü paylaşım: Talimatı yerine getirdik

Afrika gazetesi ve Meclis etrafında 22 Ocak’ta meydana gelen olayların ardından sosyal medyada ilginç paylaşımlar devam ediyor.

Büyükkonuk belediye çalışanı Hamit Semiz, eylem günü Facebook sayfasından paylaştığı video ve fotoğraflara şu notu düştü: TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği talimatını yerine getirdik