"Düşünce özgürlüğünü taçlandırın"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve basında örgütlü Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Devrimci Genel İş Sendikası UBP-HP Hükümetine açık mektup göndererek “Medya Projesi”nin yeniden hayat bulmasını talep etti.

SAYIN BAŞBAKAN ERSİN TATAR

SAYIN BAŞBAKAN YARDIMCISI KUDRET ÖZERSAY

İstiyoruz ki, güçlü basın demokrasimizin göstergesi olsun, gazeteciler gelecek güvencesi ile mesleklerini etik, özgür ve çağdaş temellerde sürdürsünler.

Sizlerin atacağı adımlar, çok seslilik ve düşünce özgürlüğünü taçlandıracaktır.

Sizlerin atacağı adımlar, basın hareketimizin kriterler temelinde dönüşümüne ışık tutacaktır.

Sizlerin atacağı adımlar, dayanışmayı yükseltecektir.

Özgürgün Hükümeti döneminde başlayan, Erhürman Hükümeti döneminde sürdürülen, Tatar Hükümeti'yle de ileriye taşınacağına inandığımız Medya projesi, demokrasi ve özgürlüklerin 'partiler üstü' bir hassasiyet olduğunu göstermesi açısından da önemli olacaktır.

Sizleri İzliyoruz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

Basın Emekçileri Sendikası

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası

Devrimci Genel İş Sendikası