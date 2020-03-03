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DÜŞÜ NE BİLİYORUM

DÜŞÜ NE BİLİYORUM

neydi yaklaşan yanan yatağından aslanlar geçirmiş ve gömütünün kapağı hep açık olana?

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Kimdi o kedi, zamanın

eşyayı örseleyen korkusunda

eğerek kuşları yemlerine,

bana ve suçlarıma dolanan?

 

Gök kaçınca üzerimizden ve

yıldız dengi çözüldüğünde

neydi yaklaşan

yanan yatağından aslanlar geçirmiş

ve gömütünün kapağı hep açık olana?

 

Yedi tül ardında yazgı uşağı,

görüldüğünde tek boyutlu düzlüktür o

ve bağlanmıştır körler

örümcek salyası kablolarla birbirine

sevişirken,

iskeletin sevincini aklın yangınına

döndüren, fil kuyruğu gerdanlıklarla.

 

Yine de, o, zaman kedisi

pençesi ensemde, üzünç kemiğimden

çekerken beni kendi göğüne,

bir kahkaha bölüyor dokusunu

                        düşler maketinin,

uyanıyorum küstah sözcüklerle:

                        Ey, iki adımlık yerküre

                        Senin bütün arka bahçelerini

                                   gördüm ben! 

 

 

Nilgün MARMARA

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Gaile 473. Sayısı

Gaile 473. Sayısı

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