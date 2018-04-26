“Dürüst yönetim, çağdaş hizmet, sürdürülebilir belediyecilik”

Adalıer, “Yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğim, söylediğimi yapacağım. Yaptıktan sonra da herkes görecek”



Ayşe GÜLER



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Haziran ayında yapılacak yerel seçimlerde Mağusa Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Erol Adalıer ile Mehmetçik için yeniden aday olan Cemil Sarıçizmeli, “Dürüst yönetim, çağdaş hizmet ve sürdürülebilir belediyecilik” ilkelerine dikkat çekti.

Yeniden aday olan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, görevde olduğu süre boyunca çalışanların maaş ve sosyal yatırımlarıyla ilgili sorunu ortadan kaldırdıklarını, bütçeyi 3 kat yukarıya çıkardıklarını söyledi.

Sarıçizmeli, yeni dönemde de proje çalışmalarının devam edeceğini belirterek, özellikle bölgede sosyal-kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir salonu hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer ise Mağusa’nın bütününe hizmet taşımak, her kesimden insanı kucaklamak için aday olduğunu belirtti.

Adalıer, “Yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğim, söylediğimi yapacağım. Yaptıktan sonra da herkes görecek” dedi.

CTP Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli:

“Bütçemizi 3’e katladık”

Haziran ayında gerçekleşecek yerel seçimde yeniden adaylığını açıklayan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, görevde olduğu süre boyunca çalışanların maaş ve sosyal yatırımlarıyla ilgili sorunu ortadan kaldırdıklarını, bütçeyi 3 kat yukarıya çıkardıklarını söyledi.

Sarıçizmeli, 2014 yılında 4 milyon 900 bin TL olan bütçenin bugün 13 milyon 800 bin TL’ye yükseldiğine değinerek, bunun 8 milyon TL’sinin ‘öz kaynak’ olduğunu belirtti.

4 yıllık sürede bölgeye 5 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını da aktaran Sarıçizmeli, cittaslow’a yönelik çalışmalara da devam edeceklerini ifade etti.

Yeni dönemde de proje çalışmalarının devam edeceğini belirten Sarıçizmeli, özellikle bölgede sosyal-kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir salonu hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Sarıçizmeli, şu ana kadar belediye başkan adaylığı için kendisi ile birlikte 3 aday olduğunu belirterek, ‘çok adaylılığın’ seçim sonucuna etki edeceğini düşünmediğini kaydetti.

Sarıçizmeli, bu durumun adayların kendi performansları ve nitelikleriyle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer:

“Yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğim”

CTP Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer ise Mağusa’nın bütününe hizmet taşımak, her kesimden insanı kucaklamak için aday olduğunu belirtti.

Adalıer, “Yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğim, söylediğimi yapacağım. Yaptıktan sonra da herkes görecek” dedi.

“Zor bir görev bizi bekliyor” diyen Adalıer, mali yapı ciddi şekilde bozulan belediyeyi ‘düzlüğe çıkarmayı’ hedeflediğini, itibarını da yeniden kazandırmak istediğini ifade etti.

Adalıer, projeleri ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, kamuoyu ile 4 yılda bitirebileceği projeleri paylaşacağını, belediyenin yapması gerekenleri proje olarak sunmayacağını sözlerine ekledi.