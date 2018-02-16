Dürüst: Kamu görevinden istifa ettim
Eski milletvekili ve bakan Kemal Dürüst YENİDÜZEN’e konuştu
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Didem MENTEŞ
7 Ocak Erken Genel Seçimleri’nde milletvekili olarak seçilemeyen eski milletvekili ve bakan Kemal Dürüst, kamu görevinden istifa etti.
Uzun yıllar öğretmenlikten ayrı kaldığı için bu vakitten sonra dönmesinin kolay olmayacağı gerekçesiyle, kamu görevinden istifa ettiğini YENİDÜZEN’e açıkladı. Dürüst, bundan sonra ne iş yapacağı konusunda ise henüz kararını vermediğini dile getirdi.
Ayrıntılar yarın YENİDÜZEN’de…
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