Dürüst’ 16 Şubat’ta DERSBAŞI

İlk kez Milletvekili seçilerek Meclis’e girdiği 2005 yılındaki seçimlerden önce Güzelyurt Şht.Turgut Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Kemal Dürüst’ün, yasaya göre tüm diğer kamu görevlileri gibi milletvekilliğinin sona ermesi ile eski görevine dönmesi gerekiyor...

Yasaya göre Müzik Öğretmeni olarak okula dönmesi gereken eski Milletvekili ve Bakan Kemal Dürüst’ün, ‘Müdür Muavini’ veya ‘Bakanlık görevlisi’ olma yolları aradığı da elde edilen bilgiler arasında…

7 Ocak Erken Genel Seçimleri’nde milletvekili olarak seçilemeyen eski milletvekili ve bakan Kemal Dürüst’ün, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapması bekleniyor…

İlk kez Milletvekili seçilerek Meclis’e girdiği 2005 yılındaki seçimden önce Güzelyurt Şht.Turgut Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Kemal Dürüst’ün, yasaya göre tüm diğer kamu görevlileri gibi milletvekilliğinin sona ermesi ile eski görevine dönmesi gerekiyor...

Bu nedenle emeklilik için 25 fiili hizmet yılını doldurmasına kısa bir süre kalan Kemal Dürüst’ün, kadrosunun bulunduğu Güzelyurt Şht. Turgut Ortaokulu’nda Müzik Öğretmeni olarak yarı yıl tatilinin ardından 16 Şubat günü ders başı yapması da bekleniyor.

Güzelyurt Şht. Turgut Ortaokulu’nda Müzik Öğretmeni’ydi…

1992-1993 Eğitim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Müzik öğretmeni olarak mezun olduktan sonra 1995 yılında Zümrütköy ve Serhatköy İlkokullarında geçici öğretmenlik yapan Kemal Dürüst, 1996’dan 2005 yılına kadar ise Güzelyurt Şht. Turgut Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapmıştı.

2005’ten bu yana Milletvekili, hep Bakan…

Kemal Dürüst, 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde ve 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Güzelyurt Milletvekili seçilmiş, 4 Mayıs 2009 tarihinde oluşturulan Eroğlu Hükümetinde, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev almıştı.

27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük başkanlığındaki Hükümette ise Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev alan Dürüst, 6 Nisan 2011 tarihinde yapılan Küçük Hükümeti değişikliğinde yeniden Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olmuş, 10 Eylül 2012 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Güzelyurt Milletvekili seçilen Dürüst, 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan CTP – UBP Koalisyon Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı olarak görev almış, 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etmişti.

Kemal Dürüst en son, 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan UBP-DP-UG Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Dr. Faydalı, Dr. Tancer ve Dr. Ekenoğlu dönmüştü…

Bundan önceki yıllarda da katıldıkları seçimlerde sandıktan yeterli oy alamayarak Milletvekillikleri sona eren DP eski Milletvekillerinden Dr. Hatice Faydalı, UBP eski Milletvekillerinden Dr. Mehmet Tancer, Meclis eski Başkanları’ndan ve CTP eski Milletvekillerinden Dr. Fatma Ekenoğlu, hastaneye dönerek görevlerine devam etmişti…